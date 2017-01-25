В Югре будут судить мошенницу, обманувшую знакомых на 11 млн рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.01.2017 19:52

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры округа, женщина с января 2011 года по декабрь 2014 года уговорила 14 своих знакомых оформить для нее кредиты в разных организациях окружной столицы.

Мошенница убедила обманутых в том, что она сама будет производить выплаты по кредитам. Но, как оказалось, ничего не выплачивала. После этого потерпевшие обратились с заявлением в полицию. Общий ущерб составил более 11 млн рублей. За время предварительного следствия женщина выплатила потерпевшим 3,4 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.