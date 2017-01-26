В Ханты-Мансийске пьяных водителей показывают по телевидению

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.01.2017 08:56

В окружной столице массовые проверки и рейды против нетрезвых водителей стали проходить с приглашением журналистов. За месяц в эфире городского телевидения Ханты-Мансийска были показаны 14 фактов с задержанием водителей в нетрезвом виде, по вине 5 из которых произошло ДТП.

Фото: admhmansy.ru

По словам начальника отдела ГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский» Юрия Фирсова, профилактическая акция «Допинг контроль» проводится 2 раза в неделю, где инспекторы останавливают практически каждый автомобиль, и предлагают водителям пройти медицинское освидетельствование.

В 2016 году в окружном центре и его районе произошло 30 дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных автомобилистов, в которых погибло 6 человек, было травмировано 44, кроме этого зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом.

Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем жителям Ханты-Мансийска с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и призывают своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии по телефону 33-10-42, 398-104, код города - 3467.