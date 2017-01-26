Авария с шестью пострадавшими произошла вчера на 53 километре автодороги «Сургут – Когалым»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.01.2017 11:05

57-летний водитель «Шкода Йети» не справился с управлением и допустил столкновение с «Тойотой Авенсис», за рулем которой был 25-летний водитель.

Фото: 86.mvd.ru

В результате ДТП были травмированы 6 человек: оба водителя транспортных средств, пассажиры «Тойоты» 1976 и 1991 годов рождения, а также пассажиры «Шкоды» 1996 и 1997 годов рождения.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести.