Наталья Комарова посетила Центр политехнического обучения в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.01.2017 12:17

Она осмотрела производственные площадки объекта ОАО «Сургутнефтегаз». По словам губернатора, комфортные условия обучения без отрыва от производства позволяют избегать в дальнейшем стрессов на рабочем месте.

Фото: admhmao.ru

«Важно, что есть возможность системно повышать квалификацию работникам каждой специальности по определенному режиму» , - подчеркнула глава региона.

Центр политехнического обучения расположен на Западно-Сургутском месторождении, его площадь составляет 42 гектара. Главный корпус учебного заведения занимает площадь более девяти тысяч квадратных метров. В здании находятся 22 аудитории, тренажерный комплексы, десять компьютерных классов, 16 лаборантских, столовая, общежитие на 100 человек.

Планируется, что ежегодно более 50 тысяч работников ОАО «Сургутнефтегаз» в отделениях центра в Западной и Восточной Сибири смогут повышать уровень профессиональной подготовки.