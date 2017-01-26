В 2016 году в Югре ввели больше 800 тысяч квадратных метров жилья

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.01.2017 14:24

Это 100% от годового плана. Более ста тысяч «квадратов» - индивидуальное строительство. Предварительные итоги озвучил окружной департамент общественных и внешних связей.

Что касается возведения жилья в муниципалитетах, то некоторые не выполнили собственные планы, другие вытянули общую планку индивидуальными усилиями. Чтобы уйти от такого некачественного планирования, планы на текущий год будут обсуждаться на общественных советах. К слову, уже задана планка по вводу жилья на 2017 год - 839 тысяч квадратных метров.