В 2016 году в Югре капитально отремонтировали больше 500 домов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.01.2017 17:08

На эти цели потратили порядка 3 млрд рублей. Работы еще в 40 объектах планируется завершить в январе-феврале 2017 года.

Фото: asninfo.ru

Югорский фонд капитального ремонта подвел предварительные итоги. Так, в региональную программу были включены 6,5 тысяч многоквартирных домов, в которых проживают порядка 410 тысяч семей. Все эти здания будут отремонтированы в течение 30 лет. только в нынешнем году планируется отремонтировать 547 объектов. Из них больше всего – 111 – располагается в Нижневартовске.

Задолженность жителей за капремонт в регионе составляет 1,6 млрд рублей. При этом, как отмечают в пресс-службе Фонда, она постепенно сокращается.

Собираемость взносов в 2016 году в округе составила порядка 92%. Почти 100% сборы показали Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Лангепас, Мегион, Пыть-Ях и Радужный. В Сургуте собираемость выросла до 83%, а в Нижневартовске превзошла среднеокружное значение и составила почти 93%. В аутсайдерах оказались Сургутский, Нижневартовский и Кондинский районы, где уровень собираемости не преодолел планку 80%.