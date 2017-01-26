НОВОСТИ «СЕВЕРА»

После реконструкции в Русскинской открыли спортзал

26.01.2017 15:44

На торжественную церемонию прибыли, в том числе, певица Вера Кондратьева и чемпион мира по боксу Руслан Проводников. 

К слову, работы в пустовавшем зале школы-интерната начались в сентябре. В ходе реконструкции утеплили стены и крышу, оборудовали подсобные помещения, душевую.  На эти цели потрачено порядка пяти миллионов рублей. Одновременно в спорткомплексе могут заниматься шестьдесят человек.

В день открытия местная молодежь уже опробовала площадку Гости, приехавшие на праздник, презентовали спортинвентарь – волейбольные и баскетбольные мячи. Кстати, комплексу подарили сетку для игр.  

 

 

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