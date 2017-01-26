ООН проведет в Югре заседание по правам коренных народов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.01.2017 17:22

Экспертный механизм ООН по правам коренных народов Совета ООН по правам человека состоится в ХМАО с 17 по 21 марта.

«Опыт Югры по обеспечению устойчивого развития коренных малочисленных народов был выбран в качестве успешного и перспективного для его изучения и и дальнейшего тиражирования в мире», — сообщила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.

Сейчас идет подготовка мероприятия совместно с Министерством иностранных дел и Федеральным агентством по делам национальностей.