ООН проведет в Югре заседание по правам коренных народов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 26.01.2017 17:22
Экспертный механизм ООН по правам коренных народов Совета ООН по правам человека состоится в ХМАО с 17 по 21 марта.
«Опыт Югры по обеспечению устойчивого развития коренных малочисленных народов был выбран в качестве успешного и перспективного для его изучения и и дальнейшего тиражирования в мире», — сообщила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.
Сейчас идет подготовка мероприятия совместно с Министерством иностранных дел и Федеральным агентством по делам национальностей.