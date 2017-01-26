Наталья Комарова предложила провести окружной форум, посвященный качеству образования студентов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.01.2017 17:50

Эту тему затронули на «круглом столе» в рамках рабочей поездки губернатора в Сургут. В нем приняли участие студенты и преподаватели вузов округа.

Фото: admhmao.ru

Так, был презентован проект Сургутского государственного педагогического университета. Речь идет о первом в регионе органе студенческого самоуправления. Он создан специально для оценки качества образования студентами и может быть использован на других учебных площадках, подчеркнула Наталья Комарова.

В ходе обсуждения презентаций участники поддержали идею проведения в Югре форума, посвящённого этой теме. Было решено включить его в программу одной из смен летнего лагеря в Нефтеюганске, где в прошлом году с успехом прошел молодежный форум УрФО «УТРО».

По окончании встречи уже в неформальной обстановке на концерте, посвящённом Дню российского студенчества, губернатор поздравила учащихся с их праздником, пожелала пятёрок на экзаменах и обратилась с просьбой к ректорам вузов: сделать подарок молодёжи — впредь не назначать экзамены на 25 января. По приметам, в Татьянин день студентам нельзя даже притрагиваться к конспектам.