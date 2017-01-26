Банк России зафиксировал первые обращения по продажам электронных полисов ОСАГО

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.01.2017 19:17

Как сообщил РБК представитель пресс-службы ЦБ, потребители, в частности, жалуются на невозможность купить полис на сайте выбранной ими страховой компании. Вместо этого они перенаправляются на сайт другого страховщика.

Фото: zakonimy.ru

Участники рынка не исключают, что страховщики могут пользоваться данным инструментом для прикрытия нежелания продавать электронные полисы в так называемых «токсичных регионах», где наблюдается высокая убыточность по выплатам.

В Российском союзе автостраховщиков сейчас обсуждают вопрос введения штрафов за отказ некоторых компаний реализовывать e-полисы. В РСА сообщили, что также фиксируют жалобы граждан на трудности при оформлении электронного ОСАГО. С начала 2017 поступило 104 таких письменных обращения. В Союзе страховщиков просят граждан обязательно сообщать о подобных фактах.