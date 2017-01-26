НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Житель Башкортостана пытался дать взятку сотруднику транспортной полиции Югры

26.01.2017 19:36

43-летний мужчина признан виновным в «покушении на дачу взятки должностному лицу». 

Фото: rostovwc.ru

17 августа 2016 года днем подсудимый распивал спиртные напитки в общественном месте - в вагоне пассажирского поезда сообщением «Приобье – Екатеринбург». Данный факт выявлен сотрудниками транспортной полиции. Мужчину  привлекли к административной ответственности.  Желая избежать наказания, пассажир стал предлагать в качестве взятки 1 000 рублей. На этом он не остановился и положил денежные средства на стол под служебные документы правоохранителя.

Действия правонарушителя пресекли, а пассажира задержали.

«При вынесении приговора суд учел явку с повинной подсудимого и наличие малолетних детей. В качестве обстоятельств, отягчающих наказание, суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев условно», - говорится в сообщении Уральского следственного управления на транспорте.

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