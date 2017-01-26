В 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему порядку

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.01.2017 21:20

Страховые пенсии увеличатся на уровень фактической инфляции, а социальные – с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщили в сургутском Управлении Пенсионного фонда.

Так, с 1 февраля неработающие пенсионеры будут получать больше на 5,4 процента. На эту же цифру будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники. У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.