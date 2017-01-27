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Более 8 кг марихуаны пытались сбыть жители окружного центра

27.01.2017 07:51

Под подозрение в продаже наркотиков попали два жителя Ханты-Мансийска. Их обвиняют по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет». 

Стало известно, что крупная партия дурмана была приобретена хантымансийцами в Белгородской области. Получив от неустановленного следствием лица марихуану массой 8 кг, обвиняемые намеревались их посредством «тайников». Однако, сотрудникам полиции удалось задержать наркосбытчиков.

В настоящий момент обвиняемые находятся под стражей, расследование уголовного дела завершено и направлено в Ханты-Мансийский районный суд, сообщает «ЮграPRO», со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Югры.

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