Более 8 кг марихуаны пытались сбыть жители окружного центра

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.01.2017 07:51

Под подозрение в продаже наркотиков попали два жителя Ханты-Мансийска. Их обвиняют по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет».

Стало известно, что крупная партия дурмана была приобретена хантымансийцами в Белгородской области. Получив от неустановленного следствием лица марихуану массой 8 кг, обвиняемые намеревались их посредством «тайников». Однако, сотрудникам полиции удалось задержать наркосбытчиков.

В настоящий момент обвиняемые находятся под стражей, расследование уголовного дела завершено и направлено в Ханты-Мансийский районный суд, сообщает «ЮграPRO», со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Югры.