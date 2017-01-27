НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Крещенскую воду в Югре Роспотребнадзор признал небезопасной

27.01.2017 10:43

Мониторинг в преддверии праздника проводили специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре». 

Были отобраны более 60 проб воды из купелей и проруби для забора святой воды. В итоге 12 – не соответствовали по санитарно-химическому показателю (содержание железа, цветность), 1 проба не соответствовала по бактериологическому показателю, сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

Ведомство предупреждает, что использование воды из открытых водоемов для питья и хозяйственно-бытовых целей без предварительной обработки опасно для здоровья.

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