НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорчанам предлагают создать логотип Года здоровья

27.01.2017 10:49

Сбор заявок организует центр «Открытый регион» на сайте Югражданин.рф. 

Конкурсная работа может быть коллективной или индивидуальной. Количество вариантов логотипа – не более 3 от одного автора. Логотип должен отражать миссию, цели и задачи Года здоровья. Должен быть понятным, узнаваемым и запоминаемым. Он должен соответствовать требованиям российского законодательства. Приветствуются варианты использования логотипа на различных элементах фирменного стиля (значки, магниты, блокноты, футболки, сумки и т.д.). Работы принимаются до 20 февраля.

Напомним, что 2017 год объявлен главой региона Годом здоровья. В его рамках запланированы мероприятия, направленные на популяризацию здорового и активного образа жизни.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран