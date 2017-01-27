Югорчанам предлагают создать логотип Года здоровья

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.01.2017 10:49

Сбор заявок организует центр «Открытый регион» на сайте Югражданин.рф.

Конкурсная работа может быть коллективной или индивидуальной. Количество вариантов логотипа – не более 3 от одного автора. Логотип должен отражать миссию, цели и задачи Года здоровья. Должен быть понятным, узнаваемым и запоминаемым. Он должен соответствовать требованиям российского законодательства. Приветствуются варианты использования логотипа на различных элементах фирменного стиля (значки, магниты, блокноты, футболки, сумки и т.д.). Работы принимаются до 20 февраля.

Напомним, что 2017 год объявлен главой региона Годом здоровья. В его рамках запланированы мероприятия, направленные на популяризацию здорового и активного образа жизни.