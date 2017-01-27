В России появятся автоматизированные системы фиксации превышения допустимого уровня шума

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.01.2017 12:36

Такое предложение содержится в проекте дорожной карты «Интернет+Город», пишут «Известия».

Предлагается либо расставлять датчики вокруг объектов, потенциально создающих шум, - это предприятия, стройки, - либо просто оснащать датчиками дома", - рассказал изданию глава подгруппы «Интернет+Город» Борис Глазков. Он отметил, что сведения о нарушениях будут направляться в соответствующие службы. По его словам, датчики будут достоверно определять источник шума. Штрафы за нарушение тишины сегодня варьируются от 1 тыс. до 2 тыс. рублей для физлиц, до 8 тыс. рублей для должностных лиц и до 80 тыс. для юридических лиц.

Временные рамки «режима тишины» варьируются в зависимости от региона. В Югре – это 22:00.