В Югре пройдет концерт в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 под Сочи

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.01.2017 13:52

Мероприятие состоится 29 января на сцене органного концертного зала "Югра-Классик" в Ханты-Мансийске.

Фото: sfil.ru

Художественный руководитель и главный дирижер духового оркестра округа, лауреат всероссийского и международных конкурсов, кандидат искусствоведения Сергей Свиридов представит концерт-посвящение из цикла "Оркестр Югры представляет…".

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, а также артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и его художественный руководитель, народный артист России Валерий Халилов.

Среди погибших в авиакатастрофе была уроженка Югры Дарья Трофимова.