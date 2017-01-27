НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Поселок Малоюганский в Сургутском районе может прекратить свое существование

27.01.2017 14:08

Этот вопрос власти планируют решать в ближайшее время: переселять местных жителей в Угут и «закрывать» поселок.

Так, 33 семьи из Малоюганского в канун Нового года уже отметили новоселье. Они переехали в благоустроенные квартиры в Угуте. Ведь уже к лету школа и детский сад в Малоюганском перестанут работать.

К 2018 году в Угуте рядом с новостройкой должен появиться еще один дом. Его строительство уже стартовало. Именно туда из Малоюганского переедут оставшиеся 19 семей.

 

 

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