Количество заболевших ОРВИ и гриппом сургутян сегодня гораздо меньше, чем в предыдущие годы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.01.2017 14:51

Об этом рассказал заместитель главы Администрации города Александр Пелевин.

В целом же в Сургуте заболеваемость снизилась на 19% среди совокупного населения, но все еще превышает эпидпорог – на прошлой неделе он был выше нормы на 20%. С начала декабря зарегистрировано 117 случаев заболевания гриппом штамма Н3N3. Еще 22 человека госпитализировано в медучреждения города с подозрением на ОРВИ и грипп. Точный диагноз установят после всех исследований.

По данным на 25 января в четырех школах Сургута закрыты 11 классов. Но оснований останавливать учебный процесс – нет, говорят специалисты городского Роспотребнадзора.