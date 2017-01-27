НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Количество заболевших ОРВИ и гриппом сургутян сегодня гораздо меньше, чем в предыдущие годы

27.01.2017 14:51

Об этом рассказал заместитель главы Администрации города Александр Пелевин. 

В целом же в Сургуте заболеваемость снизилась на 19% среди совокупного населения, но все еще превышает эпидпорог – на прошлой неделе он был выше нормы на 20%. С начала декабря зарегистрировано 117 случаев заболевания гриппом штамма Н3N3. Еще 22 человека госпитализировано в медучреждения города с подозрением на ОРВИ и грипп. Точный диагноз установят после всех исследований.

По данным  на 25 января в четырех школах Сургута закрыты 11 классов. Но оснований останавливать учебный процесс – нет, говорят специалисты городского Роспотребнадзора. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран