Госавтоинспекция Югры предупреждает об обильных осадках

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.01.2017 15:10

28 января по Югре синоптики обещают небольшой и умеренный снег, метель. Ветер южных направлений умеренный. Температура ночью -20,-25 ºС, при прояснениях до -31 ºС, по северо-западу -13,-18 ºС, днем -9,-14 ºС, по северным и восточным районам -17,-22 ºС.

Фото: 86.mvd.ru

Окружная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в регионе (обильный снегопад, метель, гололедные явления) и рекомендует выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет.