НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Пробелов в знаниях сургутских учеников из-за отмененных занятий – не будет

27.01.2017 15:35

Об этом заявила директор городского департамента образования Татьяна Османкина. 

 

 

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