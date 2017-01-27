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Пробелов в знаниях сургутских учеников из-за отмененных занятий – не будет
27.01.2017 15:35
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Об этом заявила директор городского департамента образования Татьяна Османкина.
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