Замглавы Югры Всеволод Кольцов прокомментировал ситуацию в сургутской спецшколе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.01.2017 15:54

По его словам, сейчас проводятся проверки следователями, прокуратурой и межведомственной комиссией окружного депобразования и молодежной политики.

«Если выяснится, что кто-то из должностных лиц допустил какие-либо нарушения, незамедлительно, независимо от статуса и занимаемой должности, будут приняты необходимые меры, - сказал спикер. - До завершения процедуры официальной проверки и получения заключения говорить кто прав, кто виноват, преждевременно».

Напомним, 23 января с заявлением в полицию обратилась мать одного из воспитанников спецшколы Сургута. Она рассказала, что ее сына избили другие несовершеннолетние, а также ошпарили юношу кипятком – он получил ожоги.