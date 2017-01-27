НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорчанин 20 раз ударил подругу ножом, а затем вызвал скорую

27.01.2017 17:11

 В Кондинском районе медики скорой помощи в квартире дома обнаружили труп женщины. На ее теле они выявили порядка 20 ножевых ранений, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе УМВД по ХМАО. 

Как выяснилось, неотложку вызвал предполагаемый убийца женщины – 61-летний местный житель. Пенсионер рассказал полицейским, что был в гостях у подруги, они поссорились. Он был пьян и совершил преступление, а утром, осознав свой поступок, позвонил на телефон единой диспетчерской службы. В настоящее время мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. 

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