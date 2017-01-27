Югорчанин 20 раз ударил подругу ножом, а затем вызвал скорую

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.01.2017 17:11

В Кондинском районе медики скорой помощи в квартире дома обнаружили труп женщины. На ее теле они выявили порядка 20 ножевых ранений, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Как выяснилось, неотложку вызвал предполагаемый убийца женщины – 61-летний местный житель. Пенсионер рассказал полицейским, что был в гостях у подруги, они поссорились. Он был пьян и совершил преступление, а утром, осознав свой поступок, позвонил на телефон единой диспетчерской службы. В настоящее время мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.