В Югре подвели итоги внешнеторгового сотрудничества

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.01.2017 19:40

Объем экспорта округа по итогам 2016 года составит около 10 млрд долларов.

Фото: info-tses.kz

«Югра является экспортно-ориентированным регионом: в общем объеме внешнеторгового оборота на долю экспорта в 2016 году приходится – 91%, на долю импорта – 9%. Предприятия автономного округа ведут деловое сотрудничество с компаниями более чем 60 стран мира. Основными торговыми партнерами являются: Нидерланды, Польша, Германия, США, Китай, Япония», сообщила директор департамента общественных и внешних связей субъекта Елена Шумакова в своем ежегодном отчете.

По словам чиновника, югорские бизнесмены поставляют на мировой рынок дикоросы, мясные полуфабрикаты, продукцию лесопромышленного комплекса, оказывают услуги в сфере IT-технологий. В прошлом году было организовано 8 бизнес-миссий, итогом которых стали 23 экспертных контракта и 25 соглашений о сотрудничестве.

Глава ведомства подчеркнула, что драйвером роста несырьевых экспортных поставок стала лесная промышленность, пишет РБК-Тюмень.