Прожиточный минимум за 4 квартал 2016 года утвердили в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.01.2017 18:24

В среднем на душу населения он составил 14 556 рублей. Это на 46 рублей больше, чем в 3 квартале 2016 года.

К слову, показатель утверждается ежеквартально. Рассчитывается по определенным формулам перечня продуктов, подчеркнул директор регионального департамента труда и занятости населения Алексей Варлаков.

«Напомню, Президент России Владимир Путин отметил, что по итогам 2016 года в России будет зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции. Глава государства отметил, что низкая инфляция создает хорошие предпосылки для того, чтобы на базе здоровой экономики добиться существенного роста. При этом нельзя забывать о нуждах социально уязвимых групп населения, регулярно оценивать достаточность уровня их государственной поддержки. Все это положительно сказывается на картине потребительской активности и потребительских ожиданиях», - подчеркнула Наталья Комарова.