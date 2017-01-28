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Губернатор Югры утвердила кандидатуру главного врача психоневрологической больницы Ханты-Мансийска

28.01.2017 10:24

Соответствующее распоряжение было подписано на заседании правительства Югры 19 января. Официально Яна Качальская вступила в должность главного врача БУ «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» 25 января 2017 года. 

В этом учреждении Яна Владиславовна работает 19 лет, 18 из которых в должности заместителя главного врача по медицинской части.  Она имеет высшую квалификационную категорию по специальности - «Психиатрия» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Отметим, на должность главного врача Яна Качальская назначена с учетом результатов общественного отбора, за её кандидатуру единогласно проголосовал коллектив психоневрологический больницы. Кандидатуру Яны Владиславовны также поддержали председатель Окружной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ и члены общественного совета при Депздраве Югры.

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