Жительница Нижневартовска издевалась над своей 16-летней дочерью

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.01.2017 14:20

Сотрудники дознания городского Управления МВД возбудили сразу несколько уголовных дел.

37-летняя женщина избивала девочку, угрожала и не заботилась о ней, жестоко обращалась и унижала человеческое достоинство несовершеннолетней. Причем, ранее мать уже была осуждена за нанесение побоев ребенку и получила условный срок. Смягчением приговора стал тот факт, что у вартовчанки имелись еще трое маленьких детей.

«В настоящий момент по факту выявленных обстоятельств возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои), 119 УК РФ (угроза убийством) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). В случае доказательства вины подозреваемой грозит реальное лишение свободы», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по г. Нижневартовску.