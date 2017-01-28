Сургутской ТПП исполнилось двадцать лет

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.01.2017 16:16

Деловую организацию поздравили не только предприниматели, но и главы Сургута и Сургутского района, представители ТПП РФ, окружной власти, контрольно-надзорных органов и судов.

Помимо праздничной церемонии в филармонии состоялось внеочередная конференция, на которой выбрали новый совет Сургутской ТПП.

Сегодня Сургутская ТПП – это объединение предпринимателей, промышленников, представителей малого, среднего и крупного бизнеса города Сургута и Сургутского района. В палате состоит порядка 200 членов, среди них такие известные организации, как «Сургутнефтегаз», мясокомбинат «Сургутский», «Сургутнефтегазбанк».