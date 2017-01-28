В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело по факту убийства 19-летнего юноши

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.01.2017 16:40

По данным регионального СКР, вечером 26 января 2017 года около одного из домов 2 микрорайона города произошла драка между 19-летним местным жителем и 37-летним вахтовиком из Челябинской области, работающим в Пыть-Яхе.

В ходе конфликта мужчина нанес юноше два ножевых ранения в область шеи, от которых молодой человек скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.