НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело по факту убийства 19-летнего юноши

28.01.2017 16:40

По данным регионального СКР, вечером 26 января 2017 года около одного из домов 2 микрорайона города  произошла драка между 19-летним местным жителем и 37-летним вахтовиком из Челябинской области, работающим в Пыть-Яхе. 

В ходе конфликта мужчина нанес юноше два ножевых ранения в область шеи, от которых молодой человек скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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