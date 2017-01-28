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Телерадиокомпания «Север» будет представлять Югру на федеральном этапе конкурса от ТПП

28.01.2017 17:24

Торгово-промышленная палата Югры  подвела итоги регионального тура конкурса «Экономическое возрождение России». 

Фото: subscribe.ru

Основное ядро конкурса – 2017 составили газеты и их авторы, говорят организаторы. Номинация «Лучшая индивидуальная публикация» (печать) стала самой многочисленной: 24 участника, и более 100 достойных публикаций.

Внимание предпринимательской теме уделяет и региональное телевидение. Ракурсы журналисты выбирают различные – от обличительных, смелых материалов, до позитивных сюжетов с местным колоритом.

Так, ТРК «Север» названа  «Лучшей телекомпанией», а  радиостанция «Югорская звезда» (Серебряный дождь - Сургут) стала второй в номинации «Лучшая радиокомпания». Программы и сюжеты нашей телерадиокомпании были отмечены жюри. К примеру, «Лучший ТВ-сюжет» написала наш  корреспондент Оксана Ярославцева. Также лучшей названа программа, выходившая на радиостанции  «Югорская звезда» (Серебряный дождь - Сургут) в 2016 году – «Деловой разговор».

Отметим, что Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России  в два этапа. Победители федерального тура получают дипломы и ценные призы. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса журналистов состоится в апреле 2017 года в МИА «Россия сегодня».

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