Еще одна жалоба от родителей воспитанников сургутской спецшколы №2 поступила следователям

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.01.2017 19:18

Напомним, 23 января в следственный отдел обратилась женщина, сообщившая, что ее ребенка избили и ошпарили кипятком. При этом родители подростка называют и причину – вымогательство денег.

Фото: kurer-sreda.ru

Вчера пресс-служба окружного СКР рассказала еще об одном инциденте – изнасиловании воспитанницы «Специальной учебно-воспитательной школы № 2». С таким заявлением в ведомство обратилась мать девочки.

В настоящее время все доводы родителей тщательно проверяются следователями. Уже назначены и проводятся судебно-медицинские исследования и экспертизы, изучается служебная документация, а также записи с камер видеонаблюдения школы. Специалисты обещают дать оценку действиям всех работников учреждения и затем принять процессуальное решение.

Свою проверку в сургутской спецшколе также проводит и прокуратура.