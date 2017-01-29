Администрация Сургута и банк «Уралсиб» подписали соглашение о сотрудничестве

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.01.2017 11:01

Финансовая организация ведет активную деятельность на территории города, участвует в реализации государственной программы по обеспечению доступным и комфортным жильем югорчан до 2020 года.

Фото: xakac.info

«Предметом данного соглашения является установление долгосрочных, эффективных и взаимовыгодных партнерских отношений в различных областях, в том числе в формировании благоприятного инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города. Уверен, что подписанный нами документ будет способствовать развитию города, расширит возможности предоставления банковских услуг сургутянам, будь это обычные жители или представители бизнес-сообществ» , - сказал в ходе церемонии Глава города Вадим Шувалов.

Добавим, что ПАО «Банк Уралсиб» предлагает различные услуги, включая зарплатные проекты, предоставление кредитов жителям города, представителям крупного, среднего и малого бизнеса. А также - специальные ценовые условия, которые могут быть установлены для нашего региона.

Объем депозитов, который сейчас есть у банка в Сургуте, более миллиарда рублей. Активный кредитный портфель составляет примерно три миллиарда. Из них треть – это ипотечные кредиты и займы физических лиц, рассказали в Управлении информационной политики Администрации Сургута.