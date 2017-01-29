НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В медицинских организациях Югры пройдут проверки

29.01.2017 13:22

Аудит назначен согласно приказу окружного департамента здравоохранения. 

Специалисты оценят качество оказываемых услуг детям в стационарах больниц. Внутренний аудит – одно из основных инструментов контроля результативности и эффективности функционирования как отдельных подразделений, так и организации в целом, говорится в сообщении регионального департамента здравоохранения.

В ведомстве добавили, что этот процесс обеспечивает режим постоянного улучшения и должен носить регулярный характер.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран