В медицинских организациях Югры пройдут проверки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.01.2017 13:22

Аудит назначен согласно приказу окружного департамента здравоохранения.

Специалисты оценят качество оказываемых услуг детям в стационарах больниц. Внутренний аудит – одно из основных инструментов контроля результативности и эффективности функционирования как отдельных подразделений, так и организации в целом, говорится в сообщении регионального департамента здравоохранения.

В ведомстве добавили, что этот процесс обеспечивает режим постоянного улучшения и должен носить регулярный характер.