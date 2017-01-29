Акция «Безопасное будущее маленькому пассажиру» проходит в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.01.2017 15:27

Госавтоинспекторам помогают представители общественных организаций.

Фото: 86.mvd.ru

К примеру, при организационном участии няганского Молодежного центра в детских садах провели конкурс рисунков «Мама, папа и я соблюдаем правила дорожного движения!». Родители охотно приняли активное участие и помогали своим малышам.

Всего на суд жюри было представлено более ста работ. Дети рисовали своих родителей, как они вместе правильно переходят через дорогу, родителей-водителей, которые безопасно перевозят их в автомобиле. Победители и участники были награждены сладкими призами и световозвращательными значками.

Ребята волонтёрского движения «Благо» Белоярского политехнического колледжа просили водителей подписаться под словами «Дисциплина на дороге – гарантия сохранения жизни и здоровья».

Всем участникам акции раздали более 1000 познавательных памяток и агитационных листовок с правилами использования детских удерживающих устройств.