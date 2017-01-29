В Югре начали выдавать крымские автономера

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.01.2017 18:04

Фотографии новых знаков, выданных в ГИБДД Нижневартовска, появились в социальных сетях.

В полиции региона «URA.RU» подтвердили, что такие номера завезли в округ. Причем выдаются они не только в Нижневартовске. Когда будут поставлены номера с нашим регионом – 186, пока неизвестно.

По данным источников агентства, крымские номера поставляют не только в Югру, но и в другие регионы России. С чем связана такая ситуация непонятно, рассказал собеседник в правоохранительных органах округа.