НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре начали выдавать крымские автономера

29.01.2017 18:04

 Фотографии новых знаков, выданных в ГИБДД Нижневартовска, появились в социальных сетях.

В полиции региона «URA.RU» подтвердили, что такие номера завезли в округ. Причем выдаются они не только в Нижневартовске. Когда будут поставлены номера с нашим регионом – 186, пока неизвестно.

По данным источников агентства, крымские номера поставляют не только в Югру, но и в другие регионы России. С чем связана такая ситуация непонятно, рассказал собеседник в правоохранительных органах округа.

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