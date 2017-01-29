НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Регионы УрФО получат около 400 миллионов рублей на образование

29.01.2017 18:32

Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

Всего субъектам страны выделили 2,5 млрд рублей. Они пойдут на подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования, модернизацию технологий, развитие региональных систем оценки качества на всех уровнях общего образования.

Самые большие субсидии на эти и другие цели – больше 260 млн рублей – получит Свердловская область. Югре достанутся 19,4 млн рублей. Меньше всего средств выделено для Курганской области – 6,6 млн рублей и Ямалу – всего 1,8 млн рублей. 

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