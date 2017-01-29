Больше 7600 пьяных югорчан сели за руль в прошлом году

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 29.01.2017 16:18
Это на три тысячи меньше, чем годом ранее, говорят в Госавтоинспекции Югры.
Отказались от прохождения медицинского освидетельствования 2,5 тысячи человек, что также меньше предыдущего показателя – почти на тысячу. В ведомстве говорят о том, что удалось 7,4% снизить количество погибших по вине «пьяных» водителей в 2016 году.
ГИБДД округа просит жителей сообщать в дежурную часть о тех, кто собирается в нетрезвом виде сесть за руль или уже управляет транспортом. Телефон в Сургуте: 76-10-01.