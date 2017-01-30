Югорчан просят соблюдать правила охоты

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.01.2017 07:39

До 28 февраля можно добывать зайцев, лисиц, белок, куниц и других животных, до 1 апреля – песца, ондатру, водяную полевку.

Фото: volgacountryclub.ru

Напомним, что сроки и требования к сохранению ресурсов устанавливаются Правилами, утвержденными приказом Минприроды России.

Согласно документу, гражданам необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, а также на добычу ресурсов. По требованию – предъявлять их должностным лицам, рассказали в пресс-службе Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры.

За нарушение правил югорчанам может грозить штраф до четырех тысяч рублей, а незаконную охоту граждане несут уголовную ответственность – штраф до двухсот тысяч рублей, исправительные работы или арест на срок до шести месяцев.