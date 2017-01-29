НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На чемпионате УрФО по лыжным гонкам завершился второй соревновательный день

29.01.2017 16:22

28 января участникам предстояло пройти спринтерскую дистанцию в 1,6 км в рамках квалификации, 1/4, полуфиналов и финала.

Фото: ugramegasport.ru

Борьба на каждом метре трассы развернулась уже в квалификационных заездах, пишет «ЮграМегаСпорт». В итоге, тройка лидеров мужского спринта выглядела следующим образом: первое место – Рудаков Александр (Челябинская область), второе – Симонов Алексей (Тюменская область), третье – Березин Владимир (Тюменская область).

У женщин в финальных заездах интриги было чуть меньше. Победитель квалификации Евгения Ощепкова, представляющая Тюменскую область, в финальном заезде также оказалась лучшей. Бронзу завоевала югорчанка Наталья Ситник. Третьей финишировала еще одна спортсменка из ХМАО – Анастасия Мазурина. 

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