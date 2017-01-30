«Ниссан Альмера» сначала въехал в металлическое ограждение, а затем в два «КамаАЗа»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.01.2017 09:49

В ГИБДД ХМАО рассказали подробности аварии, которая произошла 28 января около 17:20.

Фото: 86.mvd.ru

На 726 километре автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово» 66-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справившись с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение. После чего иномарку отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «КамАЗ-44108», под управлением 40-летнего водителя, и стоящим на обочине автомобилем «КамАЗ-6634».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.