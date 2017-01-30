НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Автоледи на автомобиле «УАЗ Патриот» устроила аварию в Сургутском районе

30.01.2017 11:26

 27 января в 15:35 на 17 километре автодороги «Сургут – Лянтор» 48-летняя женщина разворачивалась с правой обочины и не уступила дорогу движущемуся в попутном направлении пассажирскому автобусу «Волжанин». Автоледи допустила с ним столкновение. 

Фото: 86.mvd.ru

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель «УАЗа» и его несовершеннолетние пассажиры 6 и 9 лет.

Всего за прошедшие дни на территории округа зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 21 получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

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