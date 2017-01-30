Электромонтер погиб в Нягани из-за поломки линии электропередачи

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.01.2017 12:12

По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.

Фото: medialipetsk.ru

Напомним, 27 декабря 2016 года во время демонтажа проводов сломалась по основанию опора линии электропередач. В результате электромонтер, выполнявший работы, упал на землю и погиб, получив несовместимые с жизнью травмы. В пресс-службе окружного Следственного комитета пояснили, что мастер организации мастер должен был обеспечить безопасность выполнения демонтажных работ.

«Вместе с тем, в нарушение должностных обязанностей и требований трудового законодательства, он не произвел достаточную оценку рисков перед началом работ и не обеспечил безопасные условия труда, что привело к трагическим последствиям», - сказали в ведомстве. Мастеру может грозить до четырех лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.