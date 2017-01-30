Наталья Комарова поздравила с юбилеем Марию Волдину

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.01.2017 12:32

Поэтесса, учитель, журналист, заслуженный работник культуры России и почетный гражданин Югры отметила 80-летие.

Фото: admhmao.ru

Концерт «Все отдам земле и детям», посвященный празднованию юбилея Марии Волдиной, состоялся в Центре искусств для одаренных детей Севера. Поздравить именинницу пришли семья, друзья, коллеги, учащиеся Центра искусств и, конечно, губернатор Югры.

Помимо добрых слов поздравлений Наталья Комарова вручила поэтессе почетную грамоту губернатора Югры «За заслуги и достижения, сохранение наследия народного художественного творчества и культуры коренных малочисленных народов Севера».

Мария Волдина (Вагатова) родилась 28 декабря 1936 года в деревне Юильск Берёзовского района в семье оленевода. В 1955 году Мария Волдина окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище, после чего преподавала в начальных классах Казымской восьмилетней школы, заведовала интернатом. В 1971 году Мария Волдина заочно окончила Ленинградский педагогический институт им. Герцена, став, по сути, первой профессиональной хантыйской поэтессой. Затем – многолетняя работа в газетах, внештатным диктором и корреспондентом окружного радио.

Карьеру главного редактора объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Мария Кузьминична завершила весной 2002 года.

Большой вклад Мария Волдина внесла в изучение родного хантыйского языка. Она стала основателем первого семейного фольклорно-этнографического народного ансамбля «Ешак най», сама сочиняла стихи, песни, сказки.