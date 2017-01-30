Приют для котят открыли в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.01.2017 13:29

«Кошкин дом» появился месяц назад благодаря Фонду помощи животным «Потеряшки».

Фото: vetpomosch.ru

Здесь животные проходят лечение, их приучают к лотку и воспитывают. В ветеринарной клинике котятам делают все необходимые прививки и обязательно чипируют. Волонтеры уже отмечают положительные результаты работы. Из 22 котят 14 нашли любящих хозяев.

Взять котенка можно в любой день, предварительно договорившись о встрече по телефону: 8-999-511-35-87. Расположен приют по адресу - Мечникова, 13.