Приют для котят открыли в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 30.01.2017 13:29
«Кошкин дом» появился месяц назад благодаря Фонду помощи животным «Потеряшки».
Фото: vetpomosch.ru
Здесь животные проходят лечение, их приучают к лотку и воспитывают. В ветеринарной клинике котятам делают все необходимые прививки и обязательно чипируют. Волонтеры уже отмечают положительные результаты работы. Из 22 котят 14 нашли любящих хозяев.
Взять котенка можно в любой день, предварительно договорившись о встрече по телефону: 8-999-511-35-87. Расположен приют по адресу - Мечникова, 13.