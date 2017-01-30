НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Жители одного из домов Белого Яра отказываются платить за «коммуналку»

30.01.2017 14:53

Причина такого решения – частые порывы в здании по улице Набережная. Эта тема активно обсуждается в социальных сетях. Недовольные даже намерены выйти на митинг. Между тем, сами коммунальщики говорят о том, что все ремонтные работы производят своевременно и их вины в постоянных порывах нет. 

Выяснилось, что порывы происходят из-за ветхости инженерных сетей. При этом, собственных денег у ресурсоснабжающей организации на их замену нет. Да и сами местные жители, по словам коммунальщиков, данную ситуацию только усугубляют: больше полусотни жителей улицы Набережной имеют задолженность за жилищно-коммунальные услуги за два и более месяцев.

Несмотря на это, специалисты продолжат ремонтировать  трубопровод, но уже весной.

 

 

 

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