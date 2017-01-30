НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции по всей России еще на 60 дней

30.01.2017 15:20

Такие меры приняты во избежание массовых отравлений, последствия которых губительны для человеческого организма и даже приводят к смерти. 

Напомним, что запрет на реализацию спиртосодержащей продукции бытового назначения был введен после массового отравления «Боярышником» в Иркутской области накануне нового года. Там погибло 77 человек.

В настоящий момент полицейскими Сургутского района принимаются меры по изъятию из оборота непищевой алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 25%.  

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран