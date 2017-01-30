Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции по всей России еще на 60 дней

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.01.2017 15:20

Такие меры приняты во избежание массовых отравлений, последствия которых губительны для человеческого организма и даже приводят к смерти.

Напомним, что запрет на реализацию спиртосодержащей продукции бытового назначения был введен после массового отравления «Боярышником» в Иркутской области накануне нового года. Там погибло 77 человек.

В настоящий момент полицейскими Сургутского района принимаются меры по изъятию из оборота непищевой алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 25%.