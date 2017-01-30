НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Сургуте стала причиной переноса зимнего фестиваля ГТО

30.01.2017 15:25

Его намеревались провести  в эту субботу. Как сообщили в центре физподготовки «Надежда», новая дата проведения мероприятия пока не определена. 

Напомним, что фестиваль нацелен на приобщение детей Сургута к систематическим занятиям спортом: в нем планировали участвовать 27 команд из разных школ города. Стоит отметить, что распространение вирусов не стало причиной введения карантина в школах, однако специалисты рекомендуют воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран