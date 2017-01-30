Эпидемия гриппа и ОРВИ в Сургуте стала причиной переноса зимнего фестиваля ГТО

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.01.2017 15:25

Его намеревались провести в эту субботу. Как сообщили в центре физподготовки «Надежда», новая дата проведения мероприятия пока не определена.

Напомним, что фестиваль нацелен на приобщение детей Сургута к систематическим занятиям спортом: в нем планировали участвовать 27 команд из разных школ города. Стоит отметить, что распространение вирусов не стало причиной введения карантина в школах, однако специалисты рекомендуют воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.