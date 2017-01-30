Осенью в Угуте откроется детский сад

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.01.2017 15:42

Его возведение затянулось на два года.

На сегодняшний день сад телефонизировали и провели канализацию. Сейчас там ведутся работы по внутренней отделке. Однако возникли проблемы с выводом инженерных сетей. Если этот вопрос не решится, то ввод объекта в эксплуатацию будет невозможен. Однако специалисты из районной администрации заверили, что до 10 февраля будут получены положительные результаты экспертизы по проекту инженерных сетей, а уже в июне сад будет полностью готов, чтобы открыть свои двери для самых маленьких жителей.