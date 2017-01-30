Перспективы строительства объектов в Сытомино обсуждали депутаты районной думы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.01.2017 16:07

В конце прошлой недели они побывали в поселении.

Сегодня остро стоит вопрос с дорогами, так как в осенне-весенний период они становятся непроходимыми. Также местным жителям требуется автобус, соответствующий всем нормам безопасности, для перевозки творческих коллективов и детей. Необходим и отдельный рейсовый автобус, следующий по маршруту Сытомино-Лямино-Лянтор и в обратном направлении. Нуждается поселение в площадке для складирования ТБО, новых сетях тепло- и водоснабжения протяженностью 2,5 км и резервной линии электропередач.