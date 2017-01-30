НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На дорогах Сургутского района Госавтоинспекция провела оперативно-профилактическое мероприятие «Допинг-контроль»

30.01.2017 16:38

За время рейда было выявлено 20 нарушений правил дорожного движения, один из водителей был задержан в состоянии алкогольного опьянения и привлечен к ответственности. 

Всего с начала года на территории Сургутского района было зафиксировано более 4 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержаны 30 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из них двое отказались от медицинского освидетельствования, четверо задержаны повторно. 

 

 

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