НОВОСТИ «СЕВЕРА»
На дорогах Сургутского района Госавтоинспекция провела оперативно-профилактическое мероприятие «Допинг-контроль»
- 30.01.2017 16:38
За время рейда было выявлено 20 нарушений правил дорожного движения, один из водителей был задержан в состоянии алкогольного опьянения и привлечен к ответственности.
Всего с начала года на территории Сургутского района было зафиксировано более 4 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержаны 30 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из них двое отказались от медицинского освидетельствования, четверо задержаны повторно.